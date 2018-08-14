Ford отзывает машины в России из-за трещин

Под отзыв попали модели Focus, Kuga, Mondeo и C-Max, реализованные в нашей стране официальными дилерами в период с 2011 по 2016 год. На них может разрушиться нажимной диск сцепления и вызвать пожар.

На внеплановый сервис предстоит отправиться владельцам 3968 Фордов вышеозначенных моделей. Вот как описана выявленная производителем проблема на сайте Росстандарта:

«Причиной отзыва транспортных средств, оснащенных 6-ступенчатой коробкой передач, является возможное образование трещин на нажимном диске сцепления. В результате появляется запах сцепления, снижается скорость автомобиля и ухудшаются его характеристики. В редких случаях образования трещин на нажимном диске сцепления может быть слышен шум (стук или хлопок) из области коробки передач. В самых крайних случаях могут отходить фрагменты сцепления или коробки передач и ударяться о компоненты, находящиеся под капотом, вызывая риск возникновения дыма или пламени из-под капота».

Список VIN-номеров автомобилей, подлежащих отзыву, можно скачать здесь. На автомобилях, снабженных системой автоматического запуска/остановки двигателя, механики авторизированных сервисных центров Ford добавят в программное обеспечение функцию включения пиктограммы с гаечным ключом на щитке приборов в случае продолжительной пробуксовки сцепления. При повторяющихся пробуксовках электроника будет автоматически ограничивать тяговое усилие двигателя, чтобы не допустить разрушения сцепления.

Владельцам автомобилей без системы автоматического запуска/остановки двигателя повезло чуть больше: им просто бесплатно заменят потенциально опасное сцепление на новое, улучшенного качества.

В январе Ford отзывал в России кроссоверы Kuga и компактвэны C-Max из-за риска образования трещин в головке блока цилиндров.

С информацией о других объявленных автопроизводителями отзывных кампаниях можно ознакомиться здесь.

Фото: Ford