Audi отзывает автомобили в России из-за проблем с роботом

Судя по списку VIN-номеров, его можно скачать здесь, отзыв затрагивает модификации с 1,4-литровым бензиновым турбомотором мощностью 125 л.с. и 7-ступенчатым роботом S tronic, который является ничем иным, как переименованной фольксвагеновской коробкой DSG. Той самой, о которой многие российские автомобилисты не могут вспоминать без дрожи…
«Причиной отзыва транспортных средств марки Audi A3 с 7-ступенчатой коробкой передач является возможное появление контрольной индикации в комбинации приборов из-за высокого давления в гидросистеме. Повышенное давление может привести к повреждениям аккумулятора давления и вызвать негерметичность в системе», — так описывает выявленную производителем проблему сайт Росстандарта.
Всего под отзыв попали 40 «трешек». Механики авторизированных сервисных центров Audi бесплатно для автовладельцев обновят программное обеспечение блока управления коробки передач.
- В июне Audi призывала на сервис в России модели A4, A5, Q5 и А6 для устранения риска выхода из строя дополнительного насоса охлаждающей жидкости.
- В мае Audi отзывала с нашего рынка модели A4, A5, Q5 и Q7 из-за бракованных модулей ЭРА-ГЛОНАСС.
- В феврале Audi отзывала в России пожароопасные модели A4, A5 и Q5.
- С информацией о других объявленных автопроизводителями отзывных кампаниях можно ознакомиться здесь.
Фото: Audi
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