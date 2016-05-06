Audi отзывает автомобили в России из-за проблем с роботом

Отзыву подлежат автомобили Audi A3, реализованные в нашей стране официальными дилерами в 2015 году. У них может потечь коробка передач S tronic.

Судя по списку VIN-номеров, его можно скачать здесь, отзыв затрагивает модификации с 1,4-литровым бензиновым турбомотором мощностью 125 л.с. и 7-ступенчатым роботом S tronic, который является ничем иным, как переименованной фольксвагеновской коробкой DSG. Той самой, о которой многие российские автомобилисты не могут вспоминать без дрожи…

«Причиной отзыва транспортных средств марки Audi A3 с 7-ступенчатой коробкой передач является возможное появление контрольной индикации в комбинации приборов из-за высокого давления в гидросистеме. Повышенное давление может привести к повреждениям аккумулятора давления и вызвать негерметичность в системе», — так описывает выявленную производителем проблему сайт Росстандарта.

Всего под отзыв попали 40 «трешек». Механики авторизированных сервисных центров Audi бесплатно для автовладельцев обновят программное обеспечение блока управления коробки передач.

Фото: Audi