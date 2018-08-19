Владелец Форда отомстил агрессивным угонщикам

Двое угонщиков решили умыкнуть припаркованный мотоцикл. Но на их беду мимо проезжал автомобиль, владелец которого заинтересовался происходящим. Те прогнали его, но не тут-то было!

Этот инцидент произошел в Лондоне. Двое злоумышленников на скутере остановились рядом с припаркованным мотоциклом и начали отцеплять противоугонное устройство. Мимо проезжал Форд Фиеста, владелец которого остановил машину и решил противостоять двум мужчинам, что, согласитесь, было довольно смелым шагом. Однако воры попались агрессивные, один схватил молоток и побежал за водителем. Тот вынужден был нырнуть в свою машину, но вдогонку злоумышленник со всей силы ударил молотком по левой фаре и зеркалу заднего вида. Кажется, что водитель испугался, он спешно уехал. Сами угонщики решают покинуть место преступления и садятся на скутер. Но по происшествии буквально 10 секунд Фиеста возвращается задним ходом и врезается в скутер угонщиков, сбивая одного из них с ног. Хэппи-энд: воры сбегают, оставив на месте происшествия улику — свой скутер, а водитель вызывает полицию.

Владелец мотоцикла просто обязан поблагодарить незнакомого мужчину за проявленную отвагу при спасении его транспортного средства. Хотя машина смельчака при этом, вероятно, пострадала.

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Скриншот, видео: YouTybe