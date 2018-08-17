Перепутала педали: в Екатеринбурге женщина на Ниссане въехала в остановку с людьми

Что именно стало причиной аварии, пока точно неизвестно, но, скорее всего, женщина — водитель Ниссана от испуга перепутала педали газа и тормоза.
На видеозаписи с камер наружного наблюдения, которую распространило сетевое издание «Е1.РУ Екатеринбург Онлайн», видно, как Micra, стоявшая на автобусной остановке, медленно сдает задним ходом и едва не сбивает людей, выходящих из автобуса. Видимо, испугавшись, автомобилистка решает резко сменить направление движения и врезается в корму впереди стоящего автомобиля, затем вновь включает реверс и на полном газу едет назад, прямо в автобусную остановку с людьми.
Сколько именно человек она сбила, пока точно не известно — пресс-служба Следственного управления СК РФ по Свердловской области сообщает, что в числе раненых оказался 13-летний подросток. Свидетели утверждают, что пострадавших трое. Судя по видеозаписи, один из них оказался в результате наезда непосредственно под машиной — очевидцы пытались ее поднять, чтобы вызволить бедолагу. Также очевидцы сообщают, что сидевшей за рулем женщине на вид около 40 лет, она сказала, что в ее машине произошел какой-то сбой, а потом долго разговаривала по мобильному телефону и совершенно не заботилась о судьбе людей, которых сбила.
По факту аварии проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.
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Фото, видео: e1.ru
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