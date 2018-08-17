Перепутала педали: в Екатеринбурге женщина на Ниссане въехала в остановку с людьми

Инцидент произошел сегодня примерно в 9:30 утра у Южного автовокзала Екатеринбурга. Женщина за рулем хэтчбека Nissan Micra при движении задним ходом сбила людей, стоявших на автобусной остановке.

Что именно стало причиной аварии, пока точно неизвестно, но, скорее всего, женщина — водитель Ниссана от испуга перепутала педали газа и тормоза.

На видеозаписи с камер наружного наблюдения, которую распространило сетевое издание «Е1.РУ Екатеринбург Онлайн», видно, как Micra, стоявшая на автобусной остановке, медленно сдает задним ходом и едва не сбивает людей, выходящих из автобуса. Видимо, испугавшись, автомобилистка решает резко сменить направление движения и врезается в корму впереди стоящего автомобиля, затем вновь включает реверс и на полном газу едет назад, прямо в автобусную остановку с людьми.

Сколько именно человек она сбила, пока точно не известно — пресс-служба Следственного управления СК РФ по Свердловской области сообщает, что в числе раненых оказался 13-летний подросток. Свидетели утверждают, что пострадавших трое. Судя по видеозаписи, один из них оказался в результате наезда непосредственно под машиной — очевидцы пытались ее поднять, чтобы вызволить бедолагу. Также очевидцы сообщают, что сидевшей за рулем женщине на вид около 40 лет, она сказала, что в ее машине произошел какой-то сбой, а потом долго разговаривала по мобильному телефону и совершенно не заботилась о судьбе людей, которых сбила.

По факту аварии проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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Фото, видео: e1.ru