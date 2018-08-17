В Белоруссии будут собирать конкурента УАЗа

Возможно, в ближайшее время под Минском начнут собирать индийские пикапы Mahindra.

Такой вариант рассматривают на предприятии «Юнисон». Директор завода рассказал журналистам местного издания Abw.by, что сейчас изучают такой проект и он может оказаться очень выгодным. С учетом логистики и пошлин автомобиль получится заметно дешевле пикапов УАЗа.

Сейчас на заводе изучают пикап Mahindra Scorpio. Конструкции у российских и индийских пикапов схожие, при этом индийская машина оснащена мощным турбодизельным мотором, поэтому перспективы у автомобиля неплохие. У индийского пикапа классическая конструкция: рама, задняя рессорная подвеска, жестко подключаемый полный привод. Кабина может быть как двухрядной (5-местной), так и однорядной, при этом самая доступная версия может иметь привод только на задние колеса. Грузоподъемность автомобиля — 1 тонна, у него 2,2-литровый турбодизельный мотор мощностью 140 л.с. и 6-ступенчатая МКП. В смешанном цикле автомобиль потребляет 7,9 л на 100 км.

В оснащение пикапа входят две подушки безопасности, ABS + EBD и климат-контроль. Заявленный клиренс — 210 мм. Размер грузовой платформы у автомобиля в двухдверном варианте — 2294 х 1520 х 550 мм, четырехдверном — 1489 х 1520 х 550 мм.