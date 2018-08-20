Lexus выплатит 242 млн долларов пострадавшей в ДТП семье

Двое маленьких детей, находившихся в седане Lexus ES 300, пострадали в результате наезда сзади. Суд присяжных решил, что автопроизводитель не обеспечил им достаточный уровень защиты.

Суровый приговор вынес компании Toyota в прошлую пятницу суд присяжных американского штата Техас в деле о ДТП 2016 года. В корму седана Lexus ES 300 (выпущен в 2002 году), в котором находились двое маленьких детей, врезался другой автомобиль. Малыши получили травмы ввиду несовершенства конструкции спинок передних сидений, причем производитель знал об этом и не предпринял никаких мер по дообработке конструкции и даже не предупредил владельцев об опасности.

В итоге, как сообщает Bloomberg, суд признал японскую компанию виновной в халатности и постановил выплатить пострадавшей семье 242 млн долларов. Представитель Тойоты, в свою очередь, сообщил, что компания уважает решение присяжных, но обращает внимание на то, что условия аварии были очень специфическими и полученные детьми травмы необязательно связаны с недостатком конструкции сидений.

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Фото: Lexus