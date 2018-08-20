Отец и сын сняли на видео бегство из горящего леса на машине

Инцидент произошел в Национальном парке Глейшер (США, штат Монтана). Мужчинам удалось вырваться из огненной западни.

Это лето выдалось на планете жарким: от засухи и пожаров страдают многие страны, в том числе США. В огне, в частности, оказался Национальный парк Глейшер в штате Монтана, где во время пожара находились двое мужчин, отец и сын. В опубликованном в социальных сетях видеоролике видно, как они едут в машине по дороге через горящий лес. Вероятно, этот пусть был единственным, и мужчины решили ехать прямо сквозь огонь. За рулем сидел сын, а отец находился рядом, успокаивал его и молился.

«Папа, машина нагревается и, кажется, сейчас взорвется!» — сказал сын, проезжая через очередной сноп искр.

«Господи, помоги нам!» — ответил отец.

Ролик обрывается, когда мужчины подъехали к упавшему поперек дороги горящему дереву. Что было дальше, неизвестно, но информагентства сообщают, что мужчинам удалось спастись, вот только их машина наверняка изрядно подкоптилась.

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Фото, видео: YouTube