Чеченец попытался задержать нарушителя на дороге и получил машину от Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров вручил новенький Hyundai Solaris мужчине, который поставил свою машину на пути Мерседеса, сбившего полицейского.

Храбрый поступок Турпал-Али Эстамирова, жителя села Гелдаган, не принес желаемых результатов, но сама попытка была высоко оценена Рамзаном Кадыровым.

«Я ехал из Гелдагана в Грозный, когда в районе улицы Ханкальской в зеркале заднего вида увидел мчащийся автомобиль, который промчался, сбив на ходу полицейского. Увидев это, я попытался остановить преступника с помощью своего автомобиля, преградить ему путь, но он отбросил мою машину на обочину и помчался дальше», — цитирует слова мужчины агентство РИА Новости.

В результате столкновения с Мерседесом автомобиль Эстамирова серьезно пострадал, но самого мужчины в машине, к счастью, не было. О том, что добровольного борца с преступностью было решено наградить, сообщил начальник управления ГИБДД МВД по Чечне Идрис Черхигов:

«Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил передать слова благодарности за то, что помог нам, сделав все, что в твоих силах, несмотря на ущерб и риск, за то, что болеешь за свой народ, и передать машину в подарок».

Hyundai Solaris был приобретен на деньги регионального Общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

Фото: Hyundai

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