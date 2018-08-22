Полуголая блондинка прокатилась на крыше автомобиля

Очевидцы опубликовали видео развлечений молодых людей в Красноярске.

Ролик появился в паблике «ЧП Красноярск» в Instagram. Молодая девушка с длинными волосами и в купальнике сидит на крыше автомобиля, пританцовывает, а в какой-то момент достает мобильный телефон и начинает себя фотографировать.

Пользователи соцсети отреагировали по-разному. Кто-то такое поведение молодежи не осуждает, дескать, отдыхают люди, не завидуйте. Кто-то считает, что машины с люками для того и покупают, чтобы расслабляться подобным образом. Вообще-то, это не так, но такая точка зрения имеет право на жизнь.

Впрочем, один из пользователей посетовал на то, что это личное дело граждан, как проводить свободное время. Беда в том, что люди от безделья снимают все подряд и выкладывают в соцсети, а потом другие, тоже от безделья, начинают это бурно обсуждать.

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Фото: Depositphotos