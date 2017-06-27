Мотоциклист-артист: главное, чтобы похлопали!

Чего порой не вытворяют на дороге байкеры! Но это видео, снятое на МКАДе, какое-то уж совсем особенное.

На телеканалах такие сюжеты обычно подписывают: «Трюк выполнен профессионалами, пожалуйста, не пытайтесь повторить его самостоятельно». Здесь же все происходит в реальных дорожных условиях. И похоже, что тот, кто за рулем, работает в паре с мотоциклистом, вытворяющим на дороге с довольно интенсивным движением невесть что. При этом никто из них не думает об окружающих, если уж на свою жизнь наплевать. А для кого-то… веселая музыка, ловко пританцовывающий позер-мотоциклист и «ждем лайки на „Ютюбе“.

Не делайте так никогда!

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Видео: YouTube