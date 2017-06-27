Экскаватор час грузил воздух в КАМАЗ. Что это было?

Странные дорожные работы проводились в Ярославле на улице Нефтяников. Долгую и упорную погрузку воздуха в КАМАЗ снял на камеру мобильного телефона очевидец.

По словам очевидца, экскаватор зачерпывал воздух рядом с дорогой и перегружал его в КАМАЗ на протяжении минимум часа. Один из интернет-пользователей предположил, что таким образом рабочие тренировали новичка, который только недавно поступил на работу. Однако эта версия не выдерживает критики: во-первых, на работу берут уже готовых специалистов, прошедших обучение, а во-вторых, место для «тренировки» выбрано, мягко говоря, неудачно: экскаватор стоит на пешеходном переходе и перегородил целую полосу для движения автомобилей — право, для упражнений можно было бы подыскать площадку получше.

«Если смотреть через специальные очки на это видео, то хорошо видно, что ковш из параллельного мира зачерпывает землю и засыпает ее в кузов грузовика», — иронизирует другой комментатор.

Еще вариант: на ковше стоит специальный трекер, с помощью которого работодатель следит, чтобы строители не халтурили, но они все-таки нашли способ… А вы что думаете, дорогие читатели? Зачем нужно грузить воздух в КАМАЗ? Своими соображениями делитесь в комментариях.

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Фото, видео: YouTube