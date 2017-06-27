Geely показала новый кроссовер SX-11 в Шанхае. Ждем его в Москве!

Вокруг этой модели развернулась целая интрига: сначала предполагалось, что ее покажут в ноябре на мотор-шоу в Гуаньчжоу, потом ожидалась ее мировая премьера на Московском автосалоне. В результате у нас премьера будет, но не мировая.

Потому что неожиданно новый кроссовер показали сегодня, 22 августа, в Шанхае. Поэтому на Московском автосалоне состоится первая премьера кроссовера Geely SX-11 вне Китая . Ведь до 29 августа автомобиль больше еще нигде показать не успеют. Остается загадкой, почему его представили так спешно, и почему китайцы не приберегли новинку для автосалона.

Это первый кроссовер B-класса, построенный на универсальной модульной платформе BMA (B-segment Modular Architecture), которую компания разработала самостоятельно за 4 года. В ее создании участвовали специалисты более чем из 20 стран.

Внешне SX-11 сохранил фамильные черты стиля Geely: радиаторная решетка с концентрическими кругами внутри, элементы интерьера с узнаваемым повторяющимся орнаментом. Облик автомобиля вполне современный, его создателю Питеру Хорбери удалось избежать прямого цитирования конкурентов, хотя отдельные черты популярных японских кроссоверов все же угадываются. В целом же автомобиль получился ладным, симпатичным и явно нацеленным на молодежную аудиторию.

Габариты Geely SX-11 составляют 4330×1800×1609 мм, а колесная база — 2600 мм. Таким образом он чуть больше популярной у нас Креты. Модель оснащается двумя турбированными рядными двигателями с прямым впрыском — объемом 1.5 л (мощность 177 л.с.; максимальный крутящий момент — 225 Н·м), и 1.0 л (136 л.с.; 205 Н·м.). Оба агрегатируются 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением мокрого типа. Это первый китайский автомобиль с таким современным «роботом».

Кроссовер оснащен системой автоматической парковки, адаптивным круиз-контролем, современной мультимедийной системой, системой удаленного управления с помощью смартфона, и поддержкой 5G интернета. Правда, в России этот стандарт пока еще лишь в стадии тестирования.

О цене Geely SX-11 в России пока говорить рано, но основываясь на характеристиках автомобиля, его дизайне и оснащенности, а также принимая во внимание модели конкурентов, она составит от 1 млн 100 тыс. до 1 млн 500 тыс. в зависимости от комплектации.

На автосалоне должны объявить, когда SX11 появится у российских дилеров и под каким именем.

Кроме того, Geely привезет к нам еще и гибридный седан GE, который на китайском рынке продается под именем Borui GE.



Фото: Geely