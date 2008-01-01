Фирма Chery осмелилась дать в России гарантию в миллион километров пробега на двигатель кроссовера Tiggo 3. Неужели сдюжит «китаец»?

Автомобилисты со стажем с тоской вспоминают двигатели-миллионники (такие прежде выпускали, например, Mercedes-Benz, Peugeot и Toyota) и считают современные моторы «одноразовыми». Не секрет, что расчетный ресурс многих высокоэффективных даунсайзинговых агрегатов составляет всего 250 тысяч км, так что основания для брюзжания у консерваторов есть.

На этом фоне фирма Chery объявила уникальную гарантию в миллион километров пробега на двигатель своей самой продаваемой модели — Tiggo 3 (с января по июль продано 1919 штук). Этот автомобиль снабжается 1,6-литровым бензиновым атмосферником Acteco серии SQRE4G16, разработанным совместно с австрийской фирмой AVL. Агрегат довольно простой по конструкции: впрыск распределенный, но есть система регулировки фаз газораспределения DVVT. Максимальная мощность составляет 126 л.с., максимальный крутящий момент — 160 Нм, то есть вполне заурядные характеристики для своего рабочего объема.

Сможет ли этот двигатель протянуть миллион километров? Теоретически да, но даже если не протянет, производитель рискует несильно, ведь для того чтобы бесплатно починить мотор или заменить его по гарантии, нужно строго соблюдать указания официального руководства по гарантийному и техническому обслуживанию Chery, а кто будет это делать на третьем или четвертом «круге» (то есть при пробеге свыше 200–300 тысяч км)? Точно далеко не каждый владелец. К тому же гарантия на прочие узлы и агрегаты осталась прежней — 5 лет или 150 тысяч километров пробега. И все же приз за смелость и наше внимание фирма Chery, безусловно, заслужила.

Летом прошлого года фирма Ferrari первой в мире предложила 15-летнюю гарантию на автомобили.

Фото: Chery