Новый минимобиль Bicar: гибрид скутера, электрокара и велосипеда

Для постоянно растущих городов требуются миниатюрные, экологичные и недорогие автомобили, решили студенты Цюрихского университета и создали «нечто» на одну персону.

Многие мегаполисы страдают от пробок и загруженности автомобилями. Малыш Bicar, разработанный в Швейцарии, — электрическая смесь скутера, электромобиля и велосипеда, предназначен для борьбы с этой проблемой.

Бикар — это электромобиль на трех колесах. Идея такого транспортного средства появилась еще в 2015 году, а прототип начали активно разрабатывать только сейчас. Разработчики уникальной машинки в течение ближайших двух-трех лет надеются получить одобрение ЕС, тогда найдутся спонсоры, и дело пойдет веселее. После этого Бикар может появиться в городах Швейцарии в качестве каршерингового автомобиля. Доехал куда надо, оставил его, и твое место тут же занял другой желающий. Это похоже на место в общественном транспорте: освободилось — садишься ты.

Бикар можно использовать круглый год, у него суперкомпактный дизайн, для парковки он требует совсем маленький клочок пространства. У него небольшой электромотор, способный развивать до 45 км/ч, который обеспечит безопасную и стабильную работу даже при плохих дорожных условиях. Кабина водителя крошечная, но она защитит от холода и дождя, что позволит использовать кар круглый год, пишет немецкая autogazette.de

Ряд швейцарских компаний уже выразили свою заинтересованность в продвижении проекта. Возникают все новые и новые идеи того, как можно эффективно использовать Бикар. Например, если вы приехали в командировку на поезде, на вокзале вы берете Бикар и с комфортом доезжаете до гостиницы.

Компания Форд недавно представила исследование на тему того, как в будущем люди станут расценивать понятие мобильности. Аналитики говорят, что со временем люди откажутся от личных автомобилей, владение ими станет слишком дорогим. Мир движется в сторону совместного использования транспортных средств.

Мини-электрокар для людей с ограниченными возможностями разработали белорусские инженеры. Он построен таким образом, чтобы обеспечить комфортную посадку-высадку инвалидов-колясочников.



Фото: ZHAW