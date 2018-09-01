Ослик с ручником. И так бывает!

Оказывается, при желании все можно усовершенствовать, и гужевую повозку тоже.

Единственный вид транспорта, где вообще нет тормозной системы — гужевой. Но жизнь не стоит на месте, и «новые технологии» все активнее вторгаются в нашу жизнь. Появляются они и на селе. Судя по ролику, тормоза можно «прикрутить» и такому упрямому животному, как осел. И слушается, как миленький! А ведь эти животные славятся как раз тем, что делают что хотят: захотят — остановятся, не захотят — справиться с ними очень трудно. Но уж если остановятся, сдвинуть их с места будет практически невозможно, пока в мозгах у них что-то не перещелкнет.Забавный видеоролик о том, что только не придумывают доморощенные умельцы.

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Видео: YouTube