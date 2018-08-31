Мужчина решил прокатиться на велосипеде по скоростной магистрали. Вместе с сыном!

Удивительно, насколько безответственными бывают некоторые родители. Хорошо, что нерадивого папашу удалось приструнить достаточно быстро.

Этот инцидент произошел в городе Бельско-Бяла (Польша) 28 августа. Отец взял на велосипедную прогулку 6-летнего сынишку, и все бы ничего, если бы их путь не пролегал вдоль скоростной магистрали. Очевидцы сфотографировали путешествующих отца и сына около 11 утра. Как потом выяснилось, направлялись они таким образом на игровую площадку возле придорожного гипермаркета.

Один из автомобилистов высунулся из окна и пристыдил нерадивого папашу, однако тот лишь ускорился. Свидетель сообщил об этом в полицию, и та организовала задержание. Правда, остановили путешественников уже на обычной улице, и мужчина сначала стал отпираться, но когда ему показали фотографии, вынужден был признать свое безответственное поведение. Он тут же придумал легенду, что они с сынишкой направлялись в торговый центр, но заблудились, и единственной дорогой, которую он знал и которая вела к нужному месту, оказалось именно скоростное шоссе.

Полиция сочла его оправдание лукавством и подготовила материалы по этому делу для передачи в суд. Если Фемида установит, что мужчина намеренно подвергал ребенка опасности, ему, по местным законам, грозит до 5 лет лишения свободы. Полиция выразила благодарность свидетелям происшествия за оперативное предоставление ценной информации.

В июне другой безответственный папаша запер в салоне машины 6-летнюю дочку, а сам загулял в казино.

Фото: Policja Bielskо-Biała