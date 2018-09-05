Toyota нашла миллион пожароопасных машин

Японская компания отзывает по всему миру гибридные Prius и C-HR из-за риска возгорания.

Toyota C-HR
Toyota C-HR

Toyota > C-HR

Toyota Prius
Toyota Prius

Toyota > Prius

В Тойоте обнаружили, что провода, идущие от блока управления двигателем, подвержены серьезному риску износа. В исключительных случаях может возникнуть короткое замыкание, которое приведет к пожару в подкапотном пространстве.

Под сервисную кампанию попали только гибридные хэтчбеки Prius и соплатформенные кроссоверы C-HR — также с гибридной силовой установкой. По данным агентства Bloomberg, больше всего автомобилей будет отозвано в Японии (554 тысячи), еще 192 тысячи отправятся на сервисные станции в Северной Америке. В общей сложности отзыв затронул 1,03 млн автомобилей, выпущенных с июня 2015 года по май 2018 года. В России будет отозвано всего 226 гибридных Приусов, официальное уведомление компания опубликует позднее.

Это один из крупнейших, не связанных с подушками безопасности Takata отзывов для Toyota за последние годы. В 2016 году компания отзывала 2,87 млн Toyota Prius из-за утечек в топливных баках.

Фото: Toyota

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