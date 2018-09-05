Volvo превратила беспилотник в спальню

Салон концепта Volvo 360c может стать спальней, офисом или игровой комнатой.

Компания Volvo представила концепт 360c — беспилотный автомобиль, который может решить целый ряд задач. Первая — это взаимодействие с другими участниками дорожного движения, а второе — оборудование внутреннего пространства таким образом, чтобы им хотелось пользоваться.

Внедрение беспилотных технологий упирается в безопасность их использования. А это, в свою очередь, приводит к необходимости так или иначе взаимодействовать с другими участниками дорожного движения. Не только с беспилотниками, но и с людьми: водителями, велосипедистами, пешеходами. Другими словами, речь идет о перемещении в условиях смешанного движения. И здесь очень важно не только узнать намерения другого участника движения, но и оповестить его о своих.

Для решения этой проблемы инженеры Volvo разработали универсальный стандарт, который должен распространяться на все беспилотные автомобили. Согласно стандарту, система авто использует внешние звуки, цвета, визуальные эффекты, движения, а также их комбинации. Все это должно помочь оповещать окружающих о предстоящих маневрах беспилотника.

Салон беспилотника просто обязан быть удобным, для чего, как считают в Volvo, следует отказаться не только от места водителя, но даже от расположения кресел рядами.

Например, можно сделать из салона... спальню. Человек в ней должен лежать головой в определенном направлении, а роль ремня безопасности выполняет специальное защитное одеяло, интегрированное в спальное место. Также салон беспилотника Volvo 360c может быть офисом с посадкой пассажиров лицом друг к другу либо игровой комнатой с интерактивной медиасистемой.

По идее разработчиков, Volvo 360c и подобные ему авто должны стать главной альтернативой при путешествиях на расстояния порядка 300 километров: пассажир при этом может либо выспаться, либо привести в порядок важные дела или просто развлечься. По статистике, в современном мире для таких путешествий люди чаще используют самолеты. Например, в прошлом году в США более 740 миллионов путешественников летали самолетами по таким маршрутам, как Нью-Йорк — Вашингтон, Хьюстон — Даллас и Лос-Анджелес — Сан-Диего. Из-за необходимости регистрироваться на рейс авиаперелеты между этими городами занимают больше времени, чем понадобилось бы при поездке на автомобиле. Именно на этих потенциальных клиентов нацелена компания Volvo, разрабатывая беспилотный электромобиль 360c.

С другими материалами рубрики «Технологии» можно ознакомиться здесь.

Фото: Volvo