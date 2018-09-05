Volvo превратила беспилотник в спальню

Салон концепта Volvo 360c может стать спальней, офисом или игровой комнатой.

Компания Volvo представила концепт 360c — беспилотный автомобиль, который может решить целый ряд задач. Первая — это взаимодействие с другими участниками дорожного движения, а второе — оборудование внутреннего пространства таким образом, чтобы им хотелось пользоваться.

Внедрение беспилотных технологий упирается в безопасность их использования. А это, в свою очередь, приводит к необходимости так или иначе взаимодействовать с другими участниками дорожного движения. Не только с беспилотниками, но и с людьми: водителями, велосипедистами, пешеходами. Другими словами, речь идет о перемещении в условиях смешанного движения. И здесь очень важно не только узнать намерения другого участника движения, но и оповестить его о своих.

Для решения этой проблемы инженеры Volvo разработали универсальный стандарт, который должен распространяться на все беспилотные автомобили. Согласно стандарту, система авто использует внешние звуки, цвета, визуальные эффекты, движения, а также их комбинации. Все это должно помочь оповещать окружающих о предстоящих маневрах беспилотника.

Салон беспилотника просто обязан быть удобным, для чего, как считают в Volvo, следует отказаться не только от места водителя, но даже от расположения кресел рядами.

Например, можно сделать из салона... спальню. Человек в ней должен лежать головой в определенном направлении, а роль ремня безопасности выполняет специальное защитное одеяло, интегрированное в спальное место. Также салон беспилотника Volvo 360c может быть офисом с посадкой пассажиров лицом друг к другу либо игровой комнатой с интерактивной медиасистемой.

По идее разработчиков, Volvo 360c и подобные ему авто должны стать главной альтернативой при путешествиях на расстояния порядка 300 километров: пассажир при этом может либо выспаться, либо привести в порядок важные дела или просто развлечься. По статистике, в современном мире для таких путешествий люди чаще используют самолеты. Например, в прошлом году в США более 740 миллионов путешественников летали самолетами по таким маршрутам, как Нью-Йорк — Вашингтон, Хьюстон — Даллас и Лос-Анджелес — Сан-Диего. Из-за необходимости регистрироваться на рейс авиаперелеты между этими городами занимают больше времени, чем понадобилось бы при поездке на автомобиле. Именно на этих потенциальных клиентов нацелена компания Volvo, разрабатывая беспилотный электромобиль 360c.

Фото: Volvo
Volvo превратила беспилотник в спальню
Volvo превратила беспилотник в спальню
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