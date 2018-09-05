Гонка маршрутки и автобуса переросла в драку водителей

Почему водители рейсовых автобуса и микроавтобуса устроили гонки, еще предстоит выяснить.

В Пензе идет острая борьба за пассажиров — кто первым пройдет по маршруту, забирая людей на остановках. В одной из групп в социальных сетях местный житель опубликовал видео, на котором водители автобусов выясняют отношения. Ни один из них не желал уступить дорогу конкуренту. В результате они остановились перед светофором: маршрутка — посередине двух полос, а автобус — частично на полосе встречного движения.

Воспользовавшись остановкой, водитель автобуса открыл дверь и, стоя на ступеньке у входа в салон, пытался достать обидчика рукой. Из-за небольшого расстояния между транспортными средствами ему это, кажется, удалось, а вот водитель маршрутки не смог ответить — не хватало места открыть дверь. В результате маршруточник просто уезжает, как только загорается зеленый сигнал светофора.

Зрителей больше всего возмутило пренебрежение безопасностью пассажиров со стороны водителей: езда по полосе встречного движения и нежелание уступить дорогу.

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Фото, видео: YouTube