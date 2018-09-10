Обиженный парень использовал машину как таран: 10 пострадавших

В минувшие выходные в столице произошла массовая потасовка, один из участников которой решил использовать свой автомобиль в качестве тарана. В результате умышленного наезда пострадало более десяти человек.

10 человек отправились в больницы

ДТП произошло 9 сентября в Москве, на пересечении Новочеркасского бульвара и Люблинской улицы, возле бара «Аура». Со слов очевидцев, гости заведения повздорили между собой и вышли на улицу, чтобы выяснить отношения. В ход пошли травматические пистолеты.

В разгар потасовки, когда в ней уже участвовало около 40 человек, в толпу на полном ходу врезался Volkswagen Polo. За рулем был один из участников конфликта — гражданин Киргизии Бекжан Сарбишев. «Водитель вышел из машины, посмотрел, как его бампер поживает, не помялся ли. До пострадавших ему дела не было», — рассказывают свидетели происшествия. Наезд был совершен намеренно: желая расправиться с соперниками, Бекжан Сарбишев использовал свой автомобиль как таран, утверждают они. Потом, во время допроса, парень пояснил, что мотивом преступления послужила ссора со слишком назойливыми ухажерами его сестры. Все они являются земляками Бекжана.

Виновник ДТП — 20-летний Бекжан Сарбишев

Под колеса седана 20-летнего Сарбишева попало более 10 человек в возрасте от 17 до 30 лет, все получили ранения различной степени тяжести и были доставлены в столичные медучреждения.

Правоохранительными органами ведется следствие.

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Фото: ГИБДД, ВКонтакте