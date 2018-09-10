Обиженный парень использовал машину как таран: 10 пострадавших

В минувшие выходные в столице произошла массовая потасовка, один из участников которой решил использовать свой автомобиль в качестве тарана. В результате умышленного наезда пострадало более десяти человек.

Volkswagen Polo
Volkswagen Polo

Volkswagen > Polo

10 человек отправились в больницы
10 человек отправились в больницы

ДТП произошло 9 сентября в Москве, на пересечении Новочеркасского бульвара и Люблинской улицы, возле бара «Аура». Со слов очевидцев, гости заведения повздорили между собой и вышли на улицу, чтобы выяснить отношения. В ход пошли травматические пистолеты.

В разгар потасовки, когда в ней уже участвовало около 40 человек, в толпу на полном ходу врезался Volkswagen Polo. За рулем был один из участников конфликта — гражданин Киргизии Бекжан Сарбишев. «Водитель вышел из машины, посмотрел, как его бампер поживает, не помялся ли. До пострадавших ему дела не было», — рассказывают свидетели происшествия. Наезд был совершен намеренно: желая расправиться с соперниками, Бекжан Сарбишев использовал свой автомобиль как таран, утверждают они. Потом, во время допроса, парень пояснил, что мотивом преступления послужила ссора со слишком назойливыми ухажерами его сестры. Все они являются земляками Бекжана.

Виновник ДТП — 20-летний Бекжан Сарбишев
Виновник ДТП — 20-летний Бекжан Сарбишев

Под колеса седана 20-летнего Сарбишева попало более 10 человек в возрасте от 17 до 30 лет, все получили ранения различной степени тяжести и были доставлены в столичные медучреждения.

Правоохранительными органами ведется следствие.

Фото: ГИБДД, ВКонтакте

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Отзывы о Volkswagen Polo (13)

Volkswagen 2017 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Управляемость, комфорт, дизайн, эргономика. Отличная экономичность и предсказуемые реакции на действия водителя. Лучшее предложение по цене\качество, после Рапида. (но дело в дизайне)

Недостатки:

Шумоизоляция, слабая подвеска для наших дорог (если ездить с умом то все будет отлично), пластик и сама отделка могла бы быть качественнее, но тогда маркетологи совсем голову сломают. CFNA был шумнее, но надежнее и проще в обслуживании, нежели CVWA и уж тем более проще чем 1.4 TSI Отдельное слово...

Комментарий:

Для меня выбор в сегменте В очевиден, владею уже вторым Поло. До этого была машина 2012 г.в. 105лс CFNA+Aisin, прошла 188 тыс на "масле и бензине", без проблем ушла в трейд-ин. Сейчас 110 л.с. и тот же проверенный автомат. Использую как рабочую машину, мотаясь по Московской области и бл...

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