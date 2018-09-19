Дима Билан устроил ДТП в Москве

Известный певец отвлекся и не справился с управлением своим Ford Mustang.

ДТП случилось в районе дома 146 по Ленинскому проспекту. Билан не справился с управлением своим Ford Mustang и въехал в белый Hyundai на перекрестке. Позднее в своем Инстаграме певец лично прокомментировал случившиеся.

«Все обошлось! Стресс словил, конечно, но что только не бывает в этой жизни... салон заполнился резким дымом, подушки безопасности сработали резко и удар был ощутимым, что в голове все перевернулось... шок сейчас догоняет, сами понимаете выброс адреналина и кортизола... фууух руки потряхивает... все обошлось! И у всех обошлось !!!» — написал Билан.

Последствия аварии были не очень серьезными, так как, по словам певца, она произошла на скорости около 40 км/ч. Билан признал свою вину в ДТП, так как отвлекся от управления автомобилем. Он сам вызвал не только сотрудников ГИБДД, но и медиков со спасателями.

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Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС