38-тонный беспилотник проехал по стеклянному лабиринту

Пока ни одна страна не приняла законов о полностью автономных транспортных средствах. Но в карьерах и шахтах правила дорожного движения не действуют, потому компании, производящие технику для этой отрасли, куда активнее продвинулись в плане создания беспилотников.
Так, шведская Sandvik наглядно показала возможности собственной системы автономного вождения, установленной на 38-тонный погрузчик длиной 11 метров, предназначенный для работы в шахтах. Для этого шведы создали стеклянный лабиринт. С помощью сенсоров, лазеров и дальномеров многотонная машина самостоятельно проложила маршрут: ведь под землей использование GPS практически невозможно в силу недоступности сигнала.
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Фото, видео: Youtube
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