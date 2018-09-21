Инспектор ДПС выявил люфт рулевой рейки методом наложения рук

Словно уличный маг, сотрудник ГИБДД смог определить неисправность автомобиля, с которой эксплуатация запрещается, просто подергав что-то в недрах мотора.

Органолептический метод на службе ГИБДД

В Казани обсуждают удивительно одаренного инспектора ДПС, определившего на ощупь неисправность рулевой рейки автомобиля остановленного им участника дорожного движения. Процесс диагностики, достойный передачи «Битва экстрасенсов», был снят на видео и выложен в сеть.

Инспектор ДПС при понятых заставил владельца автомобиля открыть капот, заявив, что оттуда, из моторного отсека, к нему взывает больная рулевая рейка. Затем, сопровождая свои действия фразами типа «Видите, такой…», он подергал что-то в районе рулевой рейки и вынес вердикт — действительно, она больна. Понятые были повержены в шок, отказываясь верить в увиденное чудо, на что инспектор им указал, что задача понятых — просто смотреть, а он, между прочим, применил новый метод магии — органолептический.

Вот так, с помощью ловкости рук и неожиданного поворота сюжета, автомобиль отправился на штрафстоянку со всеми вытекающими последствиями.

Для справки, органолептический метод основывается на восприятии качества того или иного предмета органами чувств: при помощи зрения, обоняния, слуха, осязания, вкуса. Так что ждем новый сезон шоу с лизанием аккумуляторных клемм, вдыханием выхлопных газов, прослушиванием астрала и прочими невероятными чудесами.

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Фото: ИТАР-ТАСС / Владимир Смирнов