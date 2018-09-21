Ford представил конкурента Tesla Semi

Вслед за компаниями Volvo и Hyundai беспилотный электрогрузовик представил американский автопроизводитель Ford. До производства тягача еще далеко, но экспериментальный F-Vision Future Truck — вполне рабочая модель с запасом хода до 1000 км. Над новинкой компания Ford работала вместе с турецким конгломератом Koc Holding, для чего ими была создано совместное предприятие Ford Otosan.
Кабина беспилотного электротягача Ford F-Vision Future Truck не случайно похожа на шлем Железного человека. Дизайнеры не скрывают, что вдохновлялись героями комиксов Marvel.
Ford F-Vision Future Truck оснащен исключительно электродвигателями и управляется автопилотом четвертого уровня, который способен вести тягач по хорошим дорогам и при хорошей погоде. По этой причине Ford F-Vision Future Truck оборудован стандартным местом водителя, который в любой момент может перехватить управление.
- На выставке в Ганновере компания Renault представила свое видение беспилотного автомобиля будущего — EZ-PRO.
- Неделю назад компания BMW представила первый в мире беспилотный мотоцикл на базе модели BMW R1200GS.
Фото: Ford
Читать комментарии