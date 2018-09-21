Ford представил конкурента Tesla Semi

Электрический грузовик, оснащенный передовыми технологиями, был показан на выставке, открывшейся на этой неделе в Ганновере. Это не просто концепт, а практически прототип серийной модели электротягача.

Запас хода Ford F-Vision Future Truck при полном заряде аккумуляторов составляет до 1 000 км.

Вслед за компаниями Volvo и Hyundai беспилотный электрогрузовик представил американский автопроизводитель Ford. До производства тягача еще далеко, но экспериментальный F-Vision Future Truck — вполне рабочая модель с запасом хода до 1000 км. Над новинкой компания Ford работала вместе с турецким конгломератом Koc Holding, для чего ими была создано совместное предприятие Ford Otosan.

Кабина беспилотного электротягача Ford F-Vision Future Truck не случайно похожа на шлем Железного человека. Дизайнеры не скрывают, что вдохновлялись героями комиксов Marvel.

Ford F-Vision Future Truck оснащен исключительно электродвигателями и управляется автопилотом четвертого уровня, который способен вести тягач по хорошим дорогам и при хорошей погоде. По этой причине Ford F-Vision Future Truck оборудован стандартным местом водителя, который в любой момент может перехватить управление.

На выставке в Ганновере компания Renault представила свое видение беспилотного автомобиля будущего — EZ-PRO.

Неделю назад компания BMW представила первый в мире беспилотный мотоцикл на базе модели BMW R1200GS.

Фото: Ford