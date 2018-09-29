Даниил Квят возвращается в гонки Формулы-1. Теперь российских пилотов будет двое!

Российский пилот в 2019 году станет боевым гонщиком команды Toro Rosso, которая уволила его в прошлом году даже не дав закончить сезон.

В этом сезоне россиянин занимает пост пилота по развитию в Ferrari. Должность эта предполагает работу на базе команды на гоночном симуляторе и пилотирование болида на внутренних тестах. А на самих Гран-При, даже тренировках, Квят не присутствует.

Судя по всему, даже выданная в пользование дорожная Ferrari и, по слухам, более высокая, чем в Toro Rosso зарплата не сумели перевесить желание Квята выступать в гонках. В этом году интересы Квята представляет Николя Тодт, он и вел переговоры с Red Bull и Toro Rosso. Причем, теперь Тотд и Квят могли диктовать свои условия, ведь у российского гонщика нет обязательств перед Red Bull.

«Я благодарен Red Bull и Toro Ross за шанс снова выступать в Формуле-1, а вернуться в команду, которую хорошо знаешь вдвойне приятно. В Toro Rosso я всегда был как дома, уверен, так будет и в следующем году. Я благодарен Ferrari за веру в мои гоночные навыки, это позволило мне сохранить связь с Формулой-1. Даже несмотря на то, что я работал на симуляторе, сейчас я в лучшей форме, чем когда уходил из Toro Rosso. Я никогда не отказывался от мечты о возвращении в гонки. Я молод, я поддерживал себя в хорошей физической форме, чтобы всегда быть готовым, если появиться возможность вернуться. Я сделаю все, чтобы дать команде то, что от меня ждут, и с нетерпением жду нового старта моей карьеры», — заявил Даниил Квят.

Необходимость в новом пилоте для Toro Rosso возникла после того как Даниэль Риккьярдо ушел из Red Bull Racing в Renault. Соответственно, его место в «быках» займет выступающий за итальянскую команду Пьер Гасли.

Несмотря на то, что консультант Red Bull Racing Хельмут Марко неоднократно говорил, что имеет обширный список кандидатов, фактически молодежная команда гоночной программы Red Bull в Формуле-1 оказалась в ситуации, когда пилота на замену Гасли не оказалось. Участник молодежной программы Red Bull Дэн Тиктум, который мог бы занять вакантное место, выступает в европейской Формуле-3. В середине сезона казалось, что он выиграет чемпионат и наберет необходимое количество баллов для получения суперлицензии, необходимой для выступлений в Формуле-1. Но под конец сезона сын Михаэля Шумахера Мик начал штамповать победы одну за другой. Заметно прибавил и российский пилот Роберт Шварцман. Шансы Тиктума на титул расстаяли как утренний туман над гоночной трассой. Посадить же за руль болида Toro Rosso опытного пилота Red Bull не может: это означало бы признание краха молодежной программы компании в автогонках, а также неспособности Марко управлять её.

«Я считаю, что Квят заслужил еще один шанс в Формуле-1. Даниил — опытный гонщик с фантастической природной скоростью», — заявил глава Toro Rosso Франц Тост.

На каких условиях Квят подписал контракт с Toro Rosso неизвестно. В этом сезоне команда перешла на моторы Honda, а со следующего их будет использовать и Red Bull. В котором говорят, что японские двигатели, которые пока проигрывают по мощности остальным и не отличаются надежностью, позволят бороться за подиумы лишь в 2020 году. Таким образом, Даниилу предстоит непростая задача не только показывать результаты, но и работать над дальнейшей доводкой силового агрегата вместе с гоночными инженерами.

Кто будет партнером Квята пока неизвестно. Если Тиктуму удастся победить в двух зимних азиатских сериях Формулы-3, то он наберет необходимое количество баллов и получит суперлицензию. Если же этого не произойдет, то в Toro Rosso могут заменить Брендона Хартли 24-летним Паскалем Верляйном. В этом сезоне он выступает за Mercedes-AMG в кузовной серии DTM, но команда уходит из этих гонок, а Верляйн остается без поддержки немецкой компании. Верляйн уже выступал в Формуле-1: сезон 2016 года он провел за Manor, а в прошлом году гонялся за Sauber. Второй кандидат — Эстебан Окон, гонщики программы Mercedes-AMG, остающийся на следующий год без места в команде Формулы-1. Но Окон входит в программу поддержки пилотов Mercedes-AMG. Хельмут Марко уже заявил, что готов бросить Окону спасательный круг, но только при условии, что тот откажется от всех существующих контрактных обязательств.

Либо же Toro Rosso оставит Хартли, который показывает низкие результаты, постоянно проигрывая своему партнеру. Марко заявил, у Хартли есть лишь один шанс остаться в команде — опередить Гасли в оставшихся шести гонках. Других вариантов нет: больше молодых пилотов с суперлицензией на рынке нет.

Даниил Квят провел в Формуле-1 четыре неполных сезона, за 72 Гран-При заработал 133 очка, дважды поднимался на подиум. Некоторое время он считался одним из самых перспективных пилотов Формулы-1, но череда собственных ошибок и технических неполадок едва не привела к завершению его карьеры.

Так что со следующего года в Формуле-1 будут выступать сразу два российских пилота: Даниил Квят и Сергей Сироткин, у которого контракт на два года с Williams. В этом году у британской конюшни дела идут не очень, Сироткин не заработал ни одного очка. Любопытно, что в напарники Сироткину прочат еще одного россиянина — Артема Маркелова. В Сочи он впервые сел за руль болида Формулы-1 команды Renault и принял участие в первой тренировке заменив Карлоса Сайнца. Провел тренировку он не так уж и плохо показав 15-е время и уступив боевому пилоту Renault Нико Хюлькенбергу менее секунды на своем лучшем круге. Если контракт с ним будет подписан, то пилотов из России, соответственно, станет трое!

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Фото: Scuderia Toro Rosso