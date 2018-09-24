А у нас Новый год! Дед Мороз в сентябре промчался по городу на санях

Любят в России зимние забавы… Даже несмотря на то, что до зимы еще далеко...

Зимой ГИБДД регистрирует немало случаев катания на санях, привязанных к машинам. Сколько раз предупреждали, что делать этого нельзя, это очень опасно и нарушает правила, но каждый год все повторяется снова. Превзошел всех житель Воронежа, который начал отмечать Новый год уже в сентябре. Очевидцы этих покатушек, разумеется, сняли все на видео. Какое-никакое, а развлечение! Нужно отметить, что молодой человек подготовился: он нарядился в халат и шапку Деда Мороза, правда, какого-то иностранного образца.

«Дедушка» промчался мимо изумленных горожан вечером в один из будних сентябрьских дней. Все это сопровождалось улюлюканьем и бьющими из-под полозьев искрами.

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Видео: YouTube