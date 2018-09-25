Я толстых не вожу! Женщины хотят засудить зарвавшегося таксиста

Одна из клиенток заметила небольшую наклейку на автомобиле Яндекс.Такси. Водитель пояснил ее суть.

Уфимская журналистка Дарья Кучеренко спросила у водителя, в чем смысл размещенной на кузове наклейки. Тот пояснил: это означает, что он не возит толстых девушек, хотя почему, так и не рассказал. Дарья опубликовала пост ВКонтакте, и информация быстро разлетелась по соцсетям. Возмущенные обладательницы пышных форм собрались организовать коалицию против нахала и даже его засудить. Юристы подсказали, что обратиться в суд можно за отказ в предоставлении услуги, а также можно претендовать на возмещение морального вреда.

Правда, не ожидавшая такой популярности Дарья наотрез отказывается сообщить номер таксиста. Она считает, что травить его вовсе незачем, тем более, что сама она уже написала в службу Яндекс.Такси, и там пообещали, что примут меры. На этом она предлагает поставить точку в нашумевшей истории. Журналисты все же попытались выяснить у таксистов, почему у их коллеги могла возникнуть такая неприязнь. Один из них решил, что таким образом он «экономит топливо», но большинство сходится во мнении, что дело в каких-то личных предпочтениях, не имеющих отношения к работе. А самое любопытное предположение высказала одна из пользовательниц соцсети ВКонтакте. Она решила, что таким образом мужчина… заботится о сами пышнотелых дамочках, не желая их возить, чтобы те почаще ходили пешком.

Фото: Depositphotos

Видео: YouTube