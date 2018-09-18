Мама-водитель покормила ребенка грудью за рулем

На снимке мама кормит ребенка грудью. Вроде бы ничего такого, но происходит это прямо на дороге. Правда, как утверждают очевидцы, в пробке. Но ведь любая пробка рано или поздно рассасывается! Произошло это в Красноярске, и местные полицейские установили, что в момент нарушения женщина двигалась по улице Забобонова. В отношении 30-летней женщины инспекторы ДПС составили протокол о нарушении правил перевозки детей. И оштрафовали на 3000 рублей. В ДПС ГИБДД МУ МВД России «Красноярское» напоминают, что безответственно пренебрегать безопасностью детей в автомобиле во время движения, их следует перевозить в специальных детских удерживающих устройствах. Впрочем, полицейским женщина объяснила, что в тот момент она стояла в пробке, ребенок заплакал, и чтобы его успокоить, она взяла его к себе на переднее сиденье.
- В этой истории на помощь матери, чей ребенок оказался заблокированным в автомобиле, пришел незнакомый мужчина с топором. И выступил как спаситель!
- Нетрезвая горе-мать попалась полиции, когда перевозила троих несовершеннолетних детей.
Фото: ДПС ГИБДД МУ МВД России «Красноярское» и Depositphotos
Читать комментарии