Мама-водитель покормила ребенка грудью за рулем

Фото кормящей матери разместили в соцсетях, и оно вызвало бурю негодования. Заинтересовались снимком и в ГИБДД. И даже приняли меры!

На снимке мама кормит ребенка грудью. Вроде бы ничего такого, но происходит это прямо на дороге. Правда, как утверждают очевидцы, в пробке. Но ведь любая пробка рано или поздно рассасывается! Произошло это в Красноярске, и местные полицейские установили, что в момент нарушения женщина двигалась по улице Забобонова. В отношении 30-летней женщины инспекторы ДПС составили протокол о нарушении правил перевозки детей. И оштрафовали на 3000 рублей. В ДПС ГИБДД МУ МВД России «Красноярское» напоминают, что безответственно пренебрегать безопасностью детей в автомобиле во время движения, их следует перевозить в специальных детских удерживающих устройствах. Впрочем, полицейским женщина объяснила, что в тот момент она стояла в пробке, ребенок заплакал, и чтобы его успокоить, она взяла его к себе на переднее сиденье.

Фото: ДПС ГИБДД МУ МВД России «Красноярское» и Depositphotos

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