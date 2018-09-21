Женщина на скутере попала под грузовик… и не пострадала!

В провинции Гуандун на юге Китая водитель грузовика, поворачивая, не заметил скутер и наехал на него. Водителем скутера была молодая женщина, она угодила прямо между колес тяжелой машины. Выдыхаешь с облегчением, когда грузовик проезжает вперед, а женщина вдруг встает и оказывается цела и невредима! И даже поправляет свой шлам. Очевидцы говорят, что родившаяся в рубашке женщина потом ушла с места происшествия, словно ничего и не случилось, сообщает Daily Mail.
- Этот случай произошел также в Китае — на дорогу неожиданно упал кран, но так удачно, что совсем не задел водителя, хотя речь шла всего о нескольких сантиметрах...
- В Челябинске водителю грузовика пришлось рисковать жизнью, чтобы не наехать на перебегавшую дорогу женщину.
Видео: YouTube
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