Родился в рубашке: в ДТП с грузовиком целым осталось только кресло

В Челябинске водитель грузовика рисковал жизнью, чтобы спасти перебегавшую дорогу женщину.

В поселке Чурилово (Челябинск) грузовик врезался в электроопору и перевернулся. Произошло это вечером 15 марта на улице Линейной. Свидетели происшествия рассказали, что женщина перебегала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Переход расположен крайне неудачно, вероятно, водитель заметил ее в последний момент, и, чтобы не наехать, резко съехал на обочину, где и врезался в столб. От удара машину перевернуло.

«Хорошо, что без жертв! Женщину трясет, которая дорогу перебегала. У водителя царапина на руке, хотя в кабине осталось целым только кресло» — написал участник сообщества «В Чурилово» ВКонтакте.

Водитель грузовика просто чудом остался жив, чего не скажешь о транспортном средстве, которое получило серьезные повреждения, а кабина разбита просто всмятку. В соцсети бурно осуждают это происшествие, и хотя женщина переходила дорогу в положенном месте, многие обвиняют ее — пешеходам тоже нужно смотреть по сторонам, особенно когда выскакиваешь на дорогу перед грузовиком, под завязку груженым щебнем. Ведь водитель не всегда может успеть затормозить. Все сходятся лишь в одном — водитель молодец, он рисковал жизнью, чтобы спасти человека.

В прошлом году на дорогах страны произошло 169 432 дорожно-транспортных происшествия, наезды на пешеходов (51 859 случаев) входят в тройку самых распространенных видов ДТП.

Важной проблемой на сегодняшний день также является выезд на полосу встречного движения, рассказал глава Госавтоинспекции Михаил Черников.



Фото: ВКонтакте