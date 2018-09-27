Пьяный водитель разбил новый Porsche и пошел… спать

Машина так и осталась стоять в куче песка, да еще и с открытыми окнами.

Все указывает на то, что владелец красного Porsche 911 из Варшавы возвращался в пятницу вечером после бурных возлияний. На проспекте Вилановска сейчас идет ремонт, и движение разрешено только по одной стороне дороги. Водитель на спорткаре снес пластиковые барьеры и застрял в куче песка. Ни один вменяемый человек не оставил бы такую дорогую машину на дороге с открытыми окнами, но, видимо, тут как раз тот самый редкий случай.

Автовладелец бросил новый Porsche на произвол судьбы и пошел отдыхать, скрывшись в неизвестном направлении. У спорткара поврежден бампер и правая часть кузова, но, в принципе, автомобиль ремонтопригоден, и объяснить столь странный поступок довольно сложно. Если водитель был нетрезв, то в его интересах было поскорее убрать машину, воспользовавшись эвакуатором. Если он был в совсем уж невменяемом состоянии, то напрашивается вопрос, а как он вообще смог самостоятельно уйти, почему не заснул прямо в автомобиле? Напомним, что стоит такой автомобиль в пересчете на наши деньги около 7 млн рублей.

Теперь водителя разыскивает полиция, чтобы «вернуть» ему дорогую машину, так как она мешает проведению дорожно-строительных работ. Ну а заодно и досконально разобраться в произошедшем. Полицейские уверены, что за рулем был именно владелец автомобиля — машина не была угнана.

Пользователи соцсетей вдоволь порезвились по этому поводу, оставив следующие комментарии: «он пошел купить себе новую», «просто спешил», «песок спас ему жизнь», «видимо, мог себе это позволить». Но особенно умилил этот: «А что еще он мог сделать?»

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Фото: Onet.pl