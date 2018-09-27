В России построят самую дорогую дорогу

Строительство дороги от поселка Джубга до Сочи было оценено в рекордную сумму — 1,6 трлн рублей. Сначала этот проект отложили, а теперь решили возобновить и укрупнить, продлив дорогу до Керчи. А поучаствовать в нем предложили бизнесу. Настоятельно.

Проект строительства дороги от поселка Джубга до Сочи среди прочих обсуждала рабочая группа при РСПП, куда входят 17 крупных предприятий, госкомпании и чиновники. Участие в рассматриваемых проектах — добровольное. Трасса вошла в список проектов, предложенных министерствами для инвестиций бизнесу. Речь о тех самых нацпроектах, в которых бизнес выразил готовность поучаствовать «добровольно», чтобы у него не изъяли 500 млрд руб. сверхдоходов, как вначале предлагал помощник президента Андрей Белоусов.

Президент РСПП Александр Шохин рассказал, что проект Джубга — Сочи прорабатывали больше года. Дорога, что есть сейчас, не справляется с потоком машин, кроме того, из-за природных катаклизмов на ней часто перекрывают движение. Новая трасса позволит добраться от Джубги до Сочи за час: ее длина — 119,5 км, а расчетная скорость движения — 120 км/ч.

Только проект хотят еще и укрупнить, начав маршрут от Керчи через Новороссийск, Джубгу и Сочи до границы с Абхазией, чтобы в Сочи можно было бы быстро добраться из Крыма. Сейчас поездка от Керчи через Крымский мост до Абхазии занимает 8,5 часа при благоприятных обстоятельствах.

Во сколько обойдется этот проект целиком, никто пока не говорит. Но только реконструкцию ее малого участка от Новороссийска до Джубги оценивают в 116,5 млрд руб., из которых только 96 млрд руб. выделит государство, остальное должен добавить бизнес.

Инвесторам государство обещает преференции, как-то: льготы по земельному налогу, налогу на имущество, соглашение, предусматривающее неизменность налоговых и тарифных условий и т.д.

Компании Юрия Рейльяна и Аркадия Ротенберга готовы поучаствовать в проекте, рассказал собеседник «Ведомостей». Но в самих компаниях это не подтверждают, очевидно, идет торг об условиях сотрудничества. Как пишет издание, собственные средства и кредитные могут соотноситься как 30/70 или 20/80. Но поскольку проект очень дорогой, кредитных средств может потребоваться больше, а значит, увеличивается и риск. В этом случае инвесторы ждут комфортных условий от государства, чтобы это строительство их заинтересовало. Пока же заинтересованность бизнеса еще ни о чем не говорит, ее можно расценивать как попытку только заявить о своей возможной активности.

Цементобетонные дороги имеют преимущество перед асфальтобетонными, но и обходятся дороже. Хотя в долгосрочной перспективе строить их все равно выгоднее, полагают в ОНФ.

Правительство утвердило нацпроект «Безопасные и качественные дороги», согласно ему, оплачивать строительство должны сами регионы.



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