«Так короче»: водитель Волги въехал в подземный переход

Авария случилась сегодня в шесть часов утра в центре Омска, на проспекте Карла Маркса. Уснувший за рулем своей Волги водитель съехал с проезжей части, снес защитное ограждение и провалился в подземный пешеходный переход.
«Водитель автомобиля ГАЗ-3310 мужчина 1986 г.р., двигаясь по проспекту Карла Маркса со стороны улицы Циолковского в направлении улицы Котовского, в районе дома 43/б по проспекту Карла Маркса не справился с управлением автомобиля и допустил наезд на препятствие (подземный переход). В результате ДТП водитель автомобиля был осмотрен на месте происшествия бригадой скорой медицинской помощи. От госпитализации он отказался», — сообщили в УМВД России по Омской области.
На фотографии видно, насколько сильно пострадал не только автомобиль, но и переход, что говорит о достаточно большой скорости Волги во время столкновения. К счастью, в момент ДТП в переходе и на его ступенях никого не было.
«В результате ДТП были разрушены 7 ступеней лестницы, поручни, защитное ограждение. Кроме этого, была сбита штукатурка и покрытие стены. Опасности для жизни и здоровья омичей данные повреждения не представляют, функционал перехода не нарушен, пешеходы могут проходить по нему через второй вход», — рассказала директор городского бюджетного учреждения «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» Галина Зурнаджан, слова которой приводит на своем сайте мэрия Омска.
На ремонт перехода потребуется два дня. Средства на это будут взысканы с виновника аварии. По факту ДТП на проспекте Карла Маркса госавтоинспекторами проводится проверка. Уже известно, что уснувший за рулем мужчина занимался частным извозом без лицензии таксиста.
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Фото: УМВД России по Омской области
Видео: Youtube
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