Водитель Яндекс.Такси протаранил электричку

Все обстоятельства произошедшего устанавливают следователи и сотрудники ГИБДД.

Авария произошла на переезде в подмосковной Балашихе. Как видно на фотографиях и видео автомобиль врезался во второй со стороны начала состава вагон.

Авария произошла на невысокой скорости, потому пострадало только «железо»: у Шкода Октавии повреждены капот, крылья, бампер. Электрички нанесены незначительные повреждения, но железнодорожное сообщение в этом направлении было на некоторое время прервано. Видео последствий аварий опубликовано в группе Mash социальной сети ВКонтакте.

По словам очевидцев таксист пытался проскочить перед электричкой, несмотря на запрещающие сигналы, но не успел это сделать. По счастливой случайности в машине никого не оказалось.

Водитель Яндекс.Такси протаранил электричку

Фото: ДТП Москва и МО Онлайн / Вконтакте, Youtube

Видео: Breaking Mash / ВКонтакте

Водитель Яндекс.Такси протаранил электричку
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