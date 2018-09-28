Упавшая бетономешалка раздавила автомобили вместе с людьми

Опрокинувшись, бетономешалка придавила два автомобиля. Один из них расплющило так, что в нем погибла женщина.

У водителя Фиесты шансов выжить не было

Авария со смертельным исходом произошла вчера во второй половине дня под Санкт-Петербургом, недалеко от деревни Систо-Палкино, которая находится рядом с Сосновым Бором. Накренившийся набок тяжелый автомобиль-миксер завалился на едущие навстречу легковые машины. В результате аварии один водитель легковушки пострадал, а второй был раздавлен многотонной бетономешалкой насмерть. Травмы получил и сам водитель бетономешалки.

«Около 15:10 на 107-м километре автодороги Санкт-Петербург — Ручьи в Ломоносовском районе области 20-летний водитель бетономешалки Mercedes-Benz допустил опрокидывание. Тяжелая машина подмяла два встречных легковых автомобиля: Ford Fiesta и Renault Duster », — сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Женщина в возрасте 44 лет, которая сидела за рулем автомобиля Ford Fiesta, скончалась сразу. Водитель бетономешалки и кроссовера Renault Duster были доставлены в больницу.

При падении пострадала кабина бетономешалки

По факту аварии проводится проверка. ГИБДД выясняет все обстоятельства происшествия.

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Фото: ВКонтакте