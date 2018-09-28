Мелодию музыкантам навеяла… автосигнализация!

Нью-йоркская группа Too Many Zooz, состоящая из трех человек, записала великолепную джазовую композицию, использовав для этого такой, казалось бы, надоедливый и раздражающий звук сработавшей автосигнализации.

Для съемки клипа «Автосигнализация» группа Too Many Zooz отправилась в Филадельфию. Действие происходит на автопарковке, расположенной на крыше здания. В «базе» композиции — бесконечный и заунывный звук автосигнализации.

Это не первый случай, когда группа снимается в необычном месте. Прославились Zooz еще в 2014 году, когда выступили на станции метро «Юнион-сквер». Трое парней отлично сыграли на духовых инструментах в подземке, их сняли на телефон, выложили в YouTube, и вот она слава!

В группе трое музыкантов: Лео Пеллегрино (саксофон), Мэтт Доу Муирхед (труба) и Давид «King Sludge» Парки (барабаны). «Автосигнализация» — это их свежий сингл.

На вкус и цвет, как говорится, товарищей нет, но в любом случае, это действительно нечто свеженькое и неизбитое. Впрочем, лучше составить свое мнение, познакомившись с клипом.

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Видео: YouTube

