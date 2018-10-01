По Крымскому мосту запустили движение грузового транспорта

Как и планировалось на начало октября, по мосту на полуостров запущено движение тяжелого автотранспорта.

Исключение сделано для транспорта с опасным грузом, включая автомобильное топливо: такие машины на полуостров по-прежнему попадают через паромную переправу. Связано это с тем, что в Крыму еще не достроены все необходимые развязки. Грузовой транспорт подлежит досмостру с обеих сторон.

Напомним, что движение легковых автомобилей и автобусов было запущено в мае, первым по Крымскому мосту проехал президент Владимир Путин. Грузовому же транспорту въезд был запрещен в связи с тем, что вокруг моста создавалась вся необходимая инфраструктура, которая бы стабильно работала в том числе в периоды пиковых нагрузок во время высокого курортного сезона. Исключение было сделано лишь для грузового транспорта, задействованного в строительстве моста и трассы «Таврида».