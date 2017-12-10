Формула 1: Mercedes освистали на Гран-При России

Команда Mercedes вновь выиграла в Сочи, но получила холодный прием из-за очередного скандала.

Старт прошел без каких-либо коллизий

Гран-При России прошел в Сочи уже в пятый раз, и в пятый раз его выиграла немецкая команда Mercedes. На верхнюю ступень подиума поднялся Льюис Хэмилтон, хотя победа должна была достаться Валттери Боттасу. Именно он стартовал с поул-позиции и сохранял лидерство до 25-го круга, когда команда попросила пропустить вперед напарника. Валттери сделал это сильно замедлившись, что очевидным образом продемонстрировало командную тактику.

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Затем до конца гонки он шел вплотную к Льюису Хэмилтону и демонстрировал отличную форму. На третьей позиции — Себастьян Феттель (Ferrari), который под конец дистанции уже не предпринимал реальных попыток атаковать соперников. Перед финишем Валттери Боттас поинтересовался по командному радио, не пропустит ли его вперед Хэмилтон, однако руководитель Mercedes Тото Вольф ответил, что они должны финишировать в том же порядке, как идут. Хотя расстановка сил в личном зачете явно в пользу Льюиса Хэмилтона, а с учетом регулярных ошибок Ferrari и самого Себастьяна Феттеля сомнений, что именно англичанин выиграет чемпионский титул, уже почти не осталось. Почему бы не отдать заслуженную победу Валттери?

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Когда автомобили финишировали и подъехали к наградному подиуму, их встретил громкий свист и крики с главной трибуны — болельщики были возмущены решением Mercedes. Да и сами гонщики выглядели подавленными, прекрасно понимая, насколько некрасивой выглядит эта ситуация. Во время церемонии награждения, после официальной части с вручением наград, Валттери Боттас поднялся на одну ступень с Льюисом Хэмилтоном, и англичанин попытался передать финну свой приз. Боттас отказался. Повторилась ситуация Гран-При Австрии 2002 года, только с одним отличием: тогда Рубенс Баррикелло принял приз Михаэля Шумахера. Валттери оказался более гордым.

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Подобные вещи случаются в Формуле 1, хотя формально и не поощряются. Команды прибегают к таким трюкам, чтобы набрать больше очков для кого-то из своих пилотов. Mercedes в настоящее время лидирует в чемпионате, до конца сезона остается пять этапов, и в команде считают, что угроза потерять чемпионский титул по-прежнему существует.

Именно этим объяснял свое решение Тото Вольф во время встречи с журналистами. «Речь идет о семи очках, которых может не хватить в конце сезона, — пояснил он. — И если в Абу-Даби не хватит трех или пяти очков, поскольку мы разрешили Валттери выиграть одну гонку, и из-за этого проиграем чемпионат, то будем выглядеть самыми большими идиотами в мире».

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Журналисты возразили, что выглядит это неспортивно. Тото Вольф охотно согласился, вспомнив свою собственную гоночную карьеру, но предпочел остаться при своем мнении руководителя самой успешной на текущий момент команды в Формуле 1.

Валттери Боттас изо всех сил пытается показать, как он счастлив. Кстати, финн уже выигрывал Гран-При на сочинской трассе в прошлом

Гран-При России запомнился еще достаточно насыщенной борьбой в пелетоне, особенно в его середине. Похоже, выбор Pirelli в пользу совсем мягких шин сыграл положительную роль. Были в гонке и развороты, и обгоны, и ошибки на пит-стопах. К сожалению, неудачно сложился «домашний» Гран-При для россиянина Сергея Сироткина. Пилот Williams Martini Racing финишировал на восемнадцатой, последней позиции — два автомобиля Toro Rosso сошли еще в самом начале заезда. «Очень обидная гонка, — отметил Сергей Сироткин. — С самого старта всё пошло не так. Мы все время оказывались на самой неудачной позиции, какая только возможна, и в самом напряженном трафике».

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Следующий этап Формулы 1 пройдет в Японии — Гран-При стартует уже в эту пятницу. Команды отправились в Токио прямо из Сочи.

Результаты Гран-При России:

Льюис Хэмилтон (Mercedes), 25 очков Валттери Боттас (Mercedes), 18 очков Себастьян Феттель (Ferrari), 15 очков Кими Райкконен (Ferrari), 12 очков Макс Ферстаппен (Red Bull), 10 очков Даниэль Риккьярдо (Red Bull), 8 очков Шарль Леклерк (Sauber), 6 очков Кевин Магнуссен (Haas), 4 очка Эстебан Окон (Racing Point Force India), 2 очка Серхио Перес (Racing Point Force India), 1 очко Роман Грожан (Haas) Нико Хюлькенберг (Renault) Маркус Эрикссон (Sauber) Фернандо Алонсо (McLaren) Лэнс Стролл (Williams) Стоффель Вандорн (McLaren) Карлос Сайнс (Renault) Сергей Сироткин (Williams) Пьер Гасли (Toro Rosso) — не классифицирован Брендон Хартли (Toro Rosso) — не классифицирован

Личный зачет, очки:

Льюис Хэмилтон (Mercedes) — 306 Себастьян Феттель (Ferrari) — 256 Валттери Боттас (Mercedes) — 189 Кими Райкконен (Ferrari) — 186 Макс Ферстаппен (Red Bull) — 158 Даниэль Риккьярдо (Red Bull) — 134 Кевин Магнуссен (Haas) — 53 Нико Хюлькенберг (Renault) — 53 Фернандо Алонсо (McLaren) — 50 Серхио Перес (Racing Point Force India) — 47 Эстебан Окон (Racing Point Force India) — 47 Карлос Сайнс (Renault) — 38 Пьер Гасли (Toro Rosso) — 28 Роман Грожан (Haas) — 27 Шарль Леклерк (Sauber) — 21 Стоффель Вандорн (McLaren) — 8 Лэнс Стролл (Williams) — 6 Маркус Эрикссон (Sauber) — 6 Брендон Хартли (Toro Rosso) — 2 Сергей Сироткин (Williams) — 1

Кубок конструкторов:

Mercedes — 495 Ferrari — 442 Red Bull — 292 Renault — 91 Haas — 80 McLaren — 58 Racing Point Force India — 35 Toro Rosso — 30 Sauber — 27 Wiliams — 7'

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Фото: Daimler, Scuderia Ferrari, Martini WilliamsF1 Racing