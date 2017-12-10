Маршрутка столкнулась с четырьмя легковушками: есть пострадавшие

Сегодня на перекрестке улиц Планерная и Свободы в Москве произошло массовое ДТП, в котором пострадало несколько человек.

ДТП на улице Свободы. Выбирайте пути объезда

Авария произошла на северо-западе Москвы, на перекрестке улиц Планерная и Свободы. Там столкнулись маршрутное такси и четыре легковых автомобиля. В результате ДТП пострадали 13 человек, четверо из которых были госпитализированы. Все они отправлены в больницу. Одна женщина в критическом состоянии была эвакуирована с места аварии вертолетом.

«Санитарный вертолет Московского авиационного центра вылетел на пересечение улиц Свободы и Планерной, где произошло серьезное ДТП с участием нескольких автомобилей, включая маршрутное такси. Экипаж санитарного вертолета эвакуировал с места аварии пострадавшую женщину в лечебное учреждение Москвы», — рассказали в пресс-службе МЧС.

Остальные девять пострадавших в госпитализации, по предварительной информации, не нуждаются. В результате сильных ударов автомобили были искорежены.

«На улице Свободны в районе дома 99/1 произошло столкновение пяти транспортных средств. В результате, по предварительным данным, пострадали четыре человека», — проинформировали в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по Москве.

В данный момент улица Свободы перекрыта в обе стороны, образовались заторы, работники ДПС направляют транспортные средства в объезд. На месте аварии работают бригады скорой помощи и сотрудники ГИБДД. Выясняются обстоятельства случившегося и устанавливаются виновные.

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