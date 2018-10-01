По городу возили… льва!

Забавное видео сняли очевидцы на одной из улиц Владивостока.

Не менее забавным оказался и текст-поясние к видеосюжету: «А вы говорите Джунгли, Таиланд, Таити… Владивосток!».

На заднем сиденье легкового автомобиля расположился настоящий львенок, места в салоне ему явно не хватает, поэтому он с удовольствием высунул морду в окно и с интересом наблюдает за происходящим. Впрочем, вид у него довольно дружелюбный, есть ошейник, так что похоже, ездить ему так приходится не впервой. Откуда и куда ехал Царь зверей, остается загадкой, но выглядит все так, словно в этом нет ничего особенного. Как если бы в окно высунулся, скажем, обыкновенный песик.