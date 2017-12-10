Звезда сериала «Интерны» сбежал с  АЗС, не заплатив за бензин

Полиция разыскивает звезду сериала «Интерны» Илью Глинникова за то, что он уехал с заправки, не оплатив залитое в бак его машины топливо.

Актер Илья Глинников

В полицию с заявлением обратился старший работник смены АЗС, расположенной в Новой Москве, в деревне Ликино, в котором он указал, что известный актер популярного сериала заправил свой автомобиль Infiniti и уехал без оплаты залитого бензина. Теперь Илья Глинников подозревается в краже топлива на сумму 3200 рублей.

«В полицию поступило сообщение от старшего смены в АЗС „ТНК“. Он рассказал, что водитель автомобиля Infiniti заправился на сумму около трех тысяч рублей, а после уехал, не оплатив бензин. По его словам, за рулем сидел актер Илья Глинников», — рассказали в правоохранительных органах.

В данный момент ведется следствие, в ходе которого опрашиваются свидетели, а также изучаются видеозаписи с камер наблюдения автозаправочной станции.

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Фото: Александр Щербак / ТАСС