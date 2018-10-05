Сбившая инспектора девушка попросила ее арестовать: она не заметила, что «уронила» его

У каждой из сторон своя версия произошедшего. Суд же применил к нарушительнице чересчур мягкое наказание.

52-летний инспектор ГИБДД дежурил на перекрестке города Омска возле Ленинградской площади, когда увидел глухо тонированный Инфинити и подал знак, чтобы водитель остановился. Инспектор подошел к машине и стал объяснять сидевшей за рулем девушке, что на автомобиле нарушены правила тонировки. Та сначала пререкалась с ним, а потом (по совету мужа, сидевшего рядом) неожиданно рванула с места. Инспектор во время разговора положил руку на приоткрытое стекло и, когда машина поехала, потерял равновесие и ударился головой об асфальт. В больнице у него диагностировали сотрясение мозга, сообщила «Комсомольская правда. Омск».

По камерам наблюдения этот автомобиль быстро выследили и задержали, но девушка заявила, что не заметила, что «уронила» инспектора. Позже у мирового судьи она признала свою вину, раскаялась, хотя и продолжала настаивать, что не заметила, что инспектор упал. Тем не менее за содеянное она попросила назначить ей административный арест. Суд посчитал правильным лишить ее водительских прав на год за оставление места ДТП.

Сам инспектор очень удивился оправданию девушки, ведь она с ним поздоровалась, разговаривала, а потом «незаметно» уронила! Он утверждает, что в его практике это первый случай, когда девушка, абсолютно трезвая, вела себя настолько по-хамски. При этом он очень благодарен реакции автомобилистов, которые не кинулись его фотографировать, как сейчас модно, а помогли подняться, вызвали скорую и даже организовали погоню за автохамкой.

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