Наша «классика» на современном треке: Москвич бьет Жигули (или нет)

Кто быстрее — «копейка», «пятерка» или Москвич-412? Именно на этот вопрос ответит осенний фестиваль Moscow Classic, который пройдет в ближайшую субботу на гоночной трассе Moscow Raceway в Подмосковье.

По сути, это повтор для тех, кто прозевал лето и старт ежегодного праздника ретромобилей, который начался в июне. Но повтор улучшенный и дополненный. Хотя арена прежняя и привычная — подмосковный автодром Moscow Raceway.

Организатор постоянно расширяет фестивальную программу. Сначала это была просто гонка, потом гонка, совмещенная с выставкой. А теперь это выставка, гонка и шоу в одном флаконе, тематически привязанном к ценностям эпохи СССР (кроме фуд-корта — он современный).

Обширную экспозицию олдтаймеров, в том числе очень редких, по всему периметру паддока украсит разнообразная «движуха» — дрифт-такси, тир, профессиональные симуляторы. Не исключены также скачки на быках — летом, например, они были. Из новшеств — ралли-слалом на Волгах ГАЗ-21 и живой концерт ВИА «Пламя». Боксы команд, как обычно, работают в открытом режиме для зрителей.

А скоростные качества Жигулей и Москвичей будут масштабно представлены в Большом Финале чемпионата по кольцевым гонкам на классических автомобилях Moscow Classic Grand Prix. Основные требования к технике — карбюратор и задний привод.

Вероятно, пилотов будет меньше, чем в июне, зато точно соберутся все, кто претендует на призовые места в каком-либо из зачетов по итогам многоэтапного сезона. Насчет «меньше», впрочем, не факт: в предварительном заявочном списке значится 47 Жигулей!

Фестиваль двухдневный: начинается в пятницу, а ударным днем станет суббота 6 октября — старт первого боевого заезда назначен на 11 часов. Парковка бесплатная, а вход — нет. Бесплатно пустят только детей до 14 лет. Цена билета для взрослых — 500 руб. Билеты можно приобрести непосредственно на трассе или же заранее по интернету http://mcgp.su/pages/main.php?id=2

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Фото: «Старое время»