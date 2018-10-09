Водитель автобуса решил повеселить пассажиров и усадил за руль... обезьяну

Обезьяны за рулем еще, кажется, не было. Теперь есть — водитель из Индии одним из первых провел такой эксперимент.

В Сети появилось забавное видео, как водитель автобуса позволяет обезьяне управлять автомобилем. Обезьяна вида Лангура принадлежит местному учителю, который регулярно ездит вместе с ней на автобусе. Но 6 октября у нее было шаловливое настроение, она прыгнула на рулевое колесо и напрочь отказалась с него сходить. Водитель, видимо, сам любитель животных, не стал ее грубо прогонять, а дал порулить. Произошло это в южном индийском штате Карнатака. Водитель Пракеш, похоже, даже поощряет обезьянку и сам с удовольствием наблюдает за тем, как она управляет. Хотя справедливости ради стоит отметить, что одной рукой он все же придерживает руль.Самое интересное — это местный колорит: никто в салоне автобуса не возмущается, пассажиры воспринимают происходящее как веселое приключение. Автор видео рассказал, что так и ехали в течение 2–3 минут, прежде чем примат с хозяином вышли на своей остановке.Любителя животных Пракаша после опубликования этого видео сняли с работы в автобусной компании. В службе автомобильного транспорта Карнатаки заявили, что водитель уволен, а по поводу инцидента будет проведено тщательное расследование.

Другие материалы рубрики «Происшествия» ищите по ссылке.

Видео: YouTube