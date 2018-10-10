Стас Барецкий на Приоре врезался в трактор

Обстоятельства аварии до конца так и не ясны.



Скандально известный музыкант и шоумен Стас Барецкий попал в аварию в Петербурге. На перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Генерала Симоняка его черная Лада Приора врезалась в трактор. Причем трактор почему-то был развернут поперек дороги. Сам Барецкий говорит, что сломал ногу и ушиб пару ребер.

Музыкант до конца не понимает, как произошло ДТП: он спокойно ехал по городу, и вдруг его подрезал непойми откуда взявшийся трактор. На месте происшествия образовалась пробка, ликвидировать которую удалось только через час, когда поврежденную машину Барецкого увез эвакуатор.

Напомним, что музыкант ездит на Приоре с того момента, как показательно в 2015 году в рамках «импортозамещения» и ради «поддержки отечественного производителя» сжег свою «пятерку» BMW.

Стас Барецкий на Приоре врезался в трактор

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Видео: YouTube

Стас Барецкий на Приоре врезался в трактор

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