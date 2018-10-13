Японцы превратили Mazda MX-5 в классический Corvette

Компания Mitsuoka к собственному юбилею сделала реплику классического масл-кара на узлах и агрегатах родстера Mazda MX-5 последнего поколения.

Компания Mitsuoka известна своими, мягко говоря, необычными моделями, которые сложно перепутать с машинами других марок в силу их облика. На 50-летний юбилей компания решила сделать подарок и себе, и фанатам марки (да, они у нее существуют), выпустив лимитированный тираж модели, которая получила название Rock Star.

Стилистика машины выполнена в духе классического масл-кара Chevrolet Corvette Stingray C2. Но построена на узлах и агрегатах вполне себе современной Mazda Miata (MX-5 на некоторых рынках).

Собственно, в Mitsuoka не трогали даже силовой агрегат Мазды: Rock Star оснащен 1,5-литровым мотором мощностью 132 л.с. Оригинальный Корветт имел под капотом 5,4-литровый V8 мощностью 360 л.с.

Машина оснащена мягким верхом и может быть окрашена в один из шести цветов, названных в честь американских городов: Los Angeles Blue, Chicago Red, New York Black, Cisco Orange, Washington White и Arizona Yellow.

В Японии Mitsuoka Rock Star обойдется примерно в 41 тысячу долларов. В опциях: белая рамка лобового стекла, двухцветная окраска дверей и спортивные сиденья с белой кожаной обивкой.

Самым известным творением Mitsuoka является спорткар Orochi, выпускавшийся с 2006 по 2014 годы.

Фото: Mitsuoka