Самосвал столкнулся с микроавтобусом. Есть погибшие и раненые

В Чувашии произошло лобовое столкновение микроавтобуса и самосвала. В страшном ДТП погибли люди.

По предварительным данным, микроавтобус Fiat Ducato с пассажирами следовал из Канаша в Москву. Водитель самосвала по пока не выясненной причине выехал на встречную полосу движения, где и столкнулся лоб в лоб с микроавтобусом.

Данные о погибших и пострадавших расходятся. В пресс-службе главы региона РИА Новости заявили об 11 погибших и 8 пострадавших. По данным же МВД, в результате ДТП пострадало 15 человек, 11 из которых погибли.

По неподтвержденной информации, водитель микроавтобуса выполнял перевозку пассажиров, воспользовавшись сервисом BlaBlaCar. Однако правила сервиса разрешают водителям использовать для перевозок только автомобили категории В, все места в которых оснащены ремнями безопасности.

Сотрудники ГИБДД говорят о том, что причиной аварии могли стать неблагоприятные погодные условия.

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