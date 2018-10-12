Водители устроили дорожную разборку, кидая в машины кирпич

Поставить точку в конфликте на оживленной дороге ни одному из водителей не удалось.

С чего начался конфликт на одной из британских дорог, неизвестно, но водители фуры и легковушки остановились прямо на дороге для разборки. Перепалка закончилась тем, что водитель грузовой машины кинул кирпичом в легковушку. Тот попал в салон машины, водитель которой обогнал фуру и запустил кирпич в лобовое стекло.

Далее возмущенный водитель грузовика попробовал подрезать хэтчбек, но тот увернулся, проехав через территорию АЗС. После поворота легковушка попробовала обогнать грузовик, тот резко затормозил, в итоге озлобленный водитель хэтчбека выехал на встречную полосу движения, едва не столкнувшись с фургоном.

С другими материалами рубрики «Происшествия» можно ознакомиться здесь.

Фото, видео: Facebook