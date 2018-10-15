В Москве со второго этажа парковки на «Горбушке» выпал Мерседес

Пострадали только водитель и автомобиль.

Сегодня утром легковой автомобиль Mercedes пробил ограждение и выпал с уровня второго этажа с многоуровневой парковки торгового центра «Горбушкин двор».

ЧП произошло по адресу: Багратионовский проезд, дом 7, строение 3. В салоне Мерседеса находился только 26-летний водитель, у которого зафиксировали травмы. Первыми подоспели работники соседней автомойки, позже прибыли полицейские и скорая помощь. Обстоятельства случившегося уточняются.

В Москве со второго этажа парковки на «Горбушке» выпал Мерседес

Фото: instagram.com/alejandro_rey_helada/ и Сергей Фадеичев/ТАСС, АГН «Москва»

В Москве со второго этажа парковки на «Горбушке» выпал Мерседес

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