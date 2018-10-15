В Москве со второго этажа парковки на «Горбушке» выпал Мерседес

Kia Cerato 2019: за что тут больше миллиона?!

Сегмент седанов С-класса переживает не лучшие времена, продолжая планомерно сдавать позиции более доступным представителям B-класса. Смотрите сами: за первые шесть месяцев 2018 года российские дилеры Kia продали 4250 седанов Cerato третьего поколения, тогда как седаны Rio оказались почти в десять раз популярнее! Но на пороге замаячило четвертое поколение Cerato, построенное на новой платформе. А новое поколение, как известно, — всегда новые цены. Вот и поглядим, насколько они оправданы.