В Москве со второго этажа парковки на «Горбушке» выпал Мерседес

Сегодня утром легковой автомобиль Mercedes пробил ограждение и выпал с уровня второго этажа с многоуровневой парковки торгового центра «Горбушкин двор».
ЧП произошло по адресу: Багратионовский проезд, дом 7, строение 3. В салоне Мерседеса находился только 26-летний водитель, у которого зафиксировали травмы. Первыми подоспели работники соседней автомойки, позже прибыли полицейские и скорая помощь. Обстоятельства случившегося уточняются.
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Фото: instagram.com/alejandro_rey_helada/ и Сергей Фадеичев/ТАСС, АГН «Москва»
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