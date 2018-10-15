С мигалками и сиреной: преступников будут возить со спецсигналами

Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Он разрешает Федеральной службе исполнения наказаний устанавливать спецсигналы на автомобили, перевозящие лиц под стражей.

В принципе, ФСИН и раньше перевозила заключенных под стражу на автомобилях с мигалками и спецсигналами, однако на всех них была цветография полицейских автомобилей и установлены проблесковые маячки синего цвета.

Поправки в указ «Об упорядочении использования устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов, устанавливаемых на транспортные средства» позволяют устанавливать спецсигналы на автомобили самой ФСИН, которые имеют цветографию зеленого цвета. Наравне с экстренными службами использовать мигалки могут:

«специальные оперативно-служебные транспортные средства уголовно-исполнительной системы для перевозки лиц, находящихся под стражей», — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Указ вступил в силу в момент его подписания, судя по дате, это 13 октября текущего года. Теперь Правительству России предстоит в трехмесячный срок привести свои акты в соответствие с новой редакцией указа.